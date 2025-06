Znane so sestave maturitetnih komisij

Prihodnjo sredo, 18. junija, se bo tudi na drugostopenjskih oz. višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom začel letošnji državni izpit za dijake petega letnika. Prva naloga bo posvečena slovenščini, druga bo obsegala predmete, ki so značilni za posamezne učne smeri, tretja pa bo namenjena preverjanju obvladovanja italijanskega jezika. V preteklem tednu sta Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino ter nekatere šole objavili tudi imena predsednikov in sestavo posameznih maturitetnih komisij.

Začnimo na Tržaškem na Liceju Franceta Prešerna, kjer bo komisijama na klasični smeri in smeri uporabnih znanosti predsedovala Mara Petaros. Notranji člani bodo na klasični smeri Maila Ozbič, Erika Fornazaric in Alessandra Foraus, na smeri uporabnih znanosti pa Daniel Doz, Igor Čok in Jana Veljak. Zunanji člani obeh komisij so Damiana Devetak, Jurij Klanjšček in Marko Štoka.

Na znanstveni smeri bosta dve komisij: obe vodi Primož Strani, notranji člani so Walter Auber, Daria Betocchi in Katja Vodopivec, zunanji pa David Bandelj, Sabrina Martinuc in Martina Bresciani. Komisiji jezikovne smeri predseduje Flavija Bezeljak, notranji člani so Alessandra Foraus, Dunja Nanut in Lara Posega, zunanji pa Maria Milič, Nataša Smotlak in Stefano Turk.

Flavija Bezeljak predseduje tudi komisiji na mehanski smeri Izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana, kjer so notranji člani Ilja Bufon, Helena Pertot in Cinzia Ostrouska, zunanji pa Maria Milič, Matija Faganel in Andrej Kralj. Na kemijski in elektronski smeri je predsednik komisije Peter Černic. Notranji člani so na kemijski smeri Sara Čok, Luigi Pulvirenti in Martina Starec, na elektronski pa ob Pulvirentiju še Ryan Starc in Irena Milanič. Zunanji člani so na kemijski smeri Manica Maver, Katarina Jeretin Ferluga in Kristian Castellani, na elektronski pa ob Manici Maver še Alja Stergonšek in Igor Mahorčič.

Na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška izpitnima komisijama predseduje Sara Superina, notranji člani na humanistični smeri so Sonia Gregori, Danilo Venanzi in Martina Milič, na družbeno-ekonomski pa ob Venanziju in Milič še Cirilla Devetti. Zunanji člani so na humanistični smeri Alenka Štoka, Elena Braini in Valentina Korošec, na družbeno-ekonomski pa ob Štoki in Braini še Helena Volpi.

Predsednica komisij na Tehniškem zavodu Žige Zoisa je Eva Sancin. Na smeri uprava, finance in marketing so notranji člani Denis Doljak, Haron Zeriali in Tamara Kaluža, zunanji pa Bruna Cijak, Nastja Colja in Tamara Petaros. Na smeri gradnje, okolje in prostor so notranji člani Nevio Miklavčič, Haron Zeriali in Paolo Zobec, zunanji pa že omenjeni Bruna Cijak in Nastja Colja ter Marko Verri.

Na Goriškem komisijama za klasično smer in smer uporabnih znanosti na Liceju Primoža Trubarja-Simona Gregorčiča predseduje Loredana Guštin, zunanji člani pa so Neva Zaghet, Jernej Šček in Irene Pecchiar. Notranji člani so na klasični smeri Barbara Zlobec, Neva Klanjšček in Ivan Žerjal, na smeri uporabnih znanosti pa Martina Gergolet, Jan Loredan in Carlotta Nanut. Na humanistični smeri pa je predsednica komisije Marija Kristina Milič, pri čemer so notranji člani Sara Semec, Daniela Klančič in Valerio Piasentier, zunanji pa Maruška Guštin, Tomaž Susič in Marianna Gergely.

Marija Kristina Milič preseduje tudi komisiji na smeri za informatiko Zavoda Ivana Cankarja-Žige Zoisa-Jurija Vege. Notranji člani so Kevin Sedevcic, Paolo Posillipo in Majda Bratina, zunanji pa že omenjena Maruška Guštin in Tomaž Susič ter še Erica Zago.

Na smeri uprava, finance in marketing in na turistični smeri zavoda Cankar-Zois-Vega komisijama predseduje Vesna Danieli. Na smeri uprava, finance in marketing so notranji člani Irene Jakin, Giulia Ghergolet in Bernard Hrovatin, zunanji pa Vilma Purič, Tjaša Ruzzier in Martina Grahonja. Na turistični smeri so notranji člani Veronika Beuciar, Tanja Devetak in Debora Tesolin, zunanji pa že omenjena Vilma Purič ter še Valentina Manin in Vera Kukanja.