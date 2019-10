Koncert bo za Krisove prijatelje

Že napovedani ponedeljkov dobrodelni koncert, ki je bil namenjen iskanju pomoči za malega Krisa, bo Radio Capris v dogovoru z njegovima staršema in društvom Palčica pomagalčica priredil pod naslovom Koncert za Krisove prijatelje, poročajo Primorske novice. Včeraj smo objavili vest, da so za zdravljenje 20-mesečnega Krisa zbrali ves potreben denar, in da se je dobrodelna akcija uspešno zaključila. Na vrsti pa je še veliko otrok, ki potrebuje pomoč.

V ponedeljek, 7. oktobra, bodo na koncertu, ki se začne ob 19. uri v dvorani Osnovne šole Koper, nastopili Jan Plestenjak, Lea Sirk, Žiga Rustja, Challe Salle, Nina Pušlar, Rudi Bučar, Drill, Slavko Ivančić, Manca Špik, Kvatropirci, Easy, Anika Horvat in TPPZ Pinko Tomažič. Glasbeniki ter ostali sodelujoči se bodo odpovedali honorarju, izkupiček od prodanih vstopnic pa bo namenjen društvu Palčica pomagalčica. Vstopnice so od danes na voljo na vseh Eventimovih prodajnih mestih.