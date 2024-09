Konec požarne ogroženosti na Primorskem

Uprava za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost v naravnem okolju, ki jo je s koncem avgusta razglasila v 19 občinah. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta z današnjim dnem v teh občinah prenehala izvajati poostren nadzor.

Razglas o požarni ogroženosti je veljal za vse štiri obalne občine, Koper, Ankaran, Izolo in Piran, poleg tega pa so bile vključene še občine Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna, Pivka, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba, so še sporočili z uprave.