Konec tedna bo v glavnem suh

Konec tedna bo povečini suh, četudi ni ravno pričakovati veliko sončnega vremena. Nebo bodo mestoma prekrivali oblaki, občasno bo lahko ponekod padlo tudi nekaj kapelj dežja, toda omembe vrednih padavin ne pričakujemo. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja, temperature pa se v primerjavi z današnjimi ne bodo bistveno spremenile, v glavnem pa bomo namerili kakšno stopinjo Celzija več.

Višinski greben, ki se je povzpel do severnoevropskih predelov, preusmerja proti Balkanu razmeroma hladen zrak. Glavnina vlage se zadržuje onstran Alpskega grebena ter občasno in delno pronica do naših krajev.

Danes (sobota) bo zmerno oblačno do spremenljivo, možne bodo tudi obsežnejše razjasnitve. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija.

Jutri (nedelja) bo delno jasno do spremenljivo. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja.

V ponedeljek bo nekaj več jasnine in bomo spet namerili kakšno stopinjo Celzija manj. Noči bodo vse te dni razmeroma sveže.