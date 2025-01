Koper bo gostil že 15. Istrski pustni sprevod

Koper bo na pustno soboto, 1. marca gostil že 15. Istrski pustni sprevod, poročajo Primorske novice. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper pa je objavil razpis za sodelovanje v povorki in razpis za ponudnike na pustni tržnici.

15. Istrska pustna povorka se bo 1. marca, ob 11. uri predstavila obiskovalcem vzdolž Ljubljanske ceste in Pristaniške ulice, zaključek pustnega rajanja pa bo na trgu pri bivši Upravi za pomorstvo in v Taverni. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper vabi skupine, da se prijavijo in sodelujejo v pustni povorki. Sodelovanje je mogoče v treh kategorijah: etnografske maske, pustne skupine in pustni vozovi. Vse sodelujoče skupine bodo prejele nadomestilo za sodelovanje na prireditvi in praktične nagrade. Rok za prijave poteče v četrtek, 13. februarja.

1. marca bo v mestu zaživela tudi pustna tržnica, zato Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper k sodelovanju vabi ponudnike s sladkim pustnim programom, gastronomskimi izdelki, pustnimi maskami in drugimi pustnimi pripomočki. Rok za prijave poteče v petek, 14. 2..