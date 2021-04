Kot so pred kratkim poročale Primorske novice na svoji spletni strani, je Koprčane danes zjutraj malo po 6.30 nenadoma zbudilo vztrajno in večkratno trobljenje ladje v pristanišču. Kasneje se je izkazalo, da je šlo za napako. Na luški kapitaniji so pojasnili, da so z ene od ladij sporočili, da je član posadke pomotoma pritisnil na avtomatsko sireno, ki na ladjah služi pretežno kot alarmni signal za meglo.