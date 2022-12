Koprska policija za niz eksplozij identificirala štiri osumljence

Policisti preiskujejo eksplozijo močne petarde, ki je v torek zvečer v Župančičevi ulici v središču Kopra poškodovala tri vhodna vrata in avtomobil. Kot so povedali danes na novinarski konferenci, so do zdaj uspeli identificirati štiri osumljence za osem podobnih dejanj, ki so se od maja lani zvrstila v tej ulici, na Spodnjih Škofijah in v Izoli. Povzročitelja zadnje eksplozije še iščejo. Kot je dejal pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dejan Grandič, zbirajo obvestila v zvezi s kaznivim dejanjem povzročanja splošne nevarnosti, za kar je predpisana petletna kazen zapora.

Maja in avgusta letos sta v isti ulici že odjeknili podobni eksploziji, oktobra je počilo ob poslovnih stavbi na Škofijah, na kateri so pred dvema tednoma še zažgali zunanje enote klimatskih naprav. Štirje podobni primeri so se zgodili lani. Grandič je potrdil, da dogodke povezujejo, ker »se v posameznih primerih pojavljajo podobni oškodovanci oziroma njihovi sorodniki, sosedje in njihova vozila«.

Policisti so do zdaj uspeli identificirati štiri osumljence. Trije so odrasli z območja koprske policijske uprave, eden je mladoletnik z ljubljanskega območja. Na tožilstvo v Kopru so podali tri kazenske ovadbe.

V zvezi z oktobrsko eksplozijo na Škofijah še zbirajo obvestila.

Osumljenca so zaslišali in predvidevajo, da bodo po končanem predkazenskem postopku tudi njega kazensko ovadili, je povedal Grandič.

Na policiji so potrdili, da so tako nekatere oškodovance kot osumljence že prej obravnavali, tudi zaradi kaznivih dejanj oziroma prekrškov s področja prepovedanih drog. Osumljenci se v predkazenskem postopku niso zagovarjali, zato policisti še ne želijo ugibati o motivih za dejanja. Kot je pojasnil Grandič, med vpletenimi niso odkrili nobenih posebnih povezav. Vsi osumljenci so na prostosti.