Koprski policisti pridržali dva tihotapca migrantov

Koprski policisti so v minulih dneh ustavili in pridržali dva filipinska državljana z urejenim statusom za bivanje v Italiji zaradi nezakonitega prevažanja migrantov.

Najprej so v soboto na mejnem prehodu Sočerga okrog 19. ure obravnavali voznika avtomobila znamke ford, ki je trdil, da je državljan Italije. V vozilu je prevažal štiri državljane Kitajske, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Policisti so ugotovili, da je voznik v resnici 48-letni državljan Filipinov, z urejenim statusom v Italiji. Državljani Kitajske so zaprosili za mednarodno zaščito, državljana Filipinov pa so policisti odpeljali na zaslišanje k preisovalnemu sodniku in ga nato priprli, njegovo vozilo so zasegli.

Včeraj pa so koprski policisti okrog 17.30 ustavili voznika pri Dekanih. 34-letni državljan Filipinov, ki prebiva v Italiji, je vozil dva državljana Kitajske. Voznik je imel pri sebi dokumente, ki so jih dan prej zasegli drugemu državljanu Filipinov, ki je prevažal nezakonite migrante. Odredili so mu pridržanje, postopki pa še potekajo.