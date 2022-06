Koprski policisti razbili dve kriminalni združbi

Koprski kriminalisti so tudi v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi razbili dve mednarodno organizirani kriminalni združbi, ki sta se ukvarjali s tihotapstvom in preprodajo večjih količin prepovedanih drog. Prijeli so 11 osumljencev, zasegli več kilogramov kokaina in konoplje ter več deset tisoč evrov gotovine, so sporočili s PU Koper. Predkazenski postopek so usmerjali slovenski in italijanski državni tožilci ter tožilci iz urada za evropsko pravosodno sodelovanje. Ustanovili so skupno preiskovalno skupino za preiskovanje mednarodne organizirane kriminalne združbe.

Skupina je zbrala dokaze, da je združba, ki jo je v Evropi vodil 31-letni albanski državljan, tihotapila večje količine kokaina iz Južne Amerike v evropske države. Vodja združbe je bil sicer v začetku leta 2022 umorjen s strelnim orožjem v eni izmed restavracij v Južni Ameriki.

V Sloveniji pa je vodji združbe po usmeritvah 39-letnega državljana Albanije, ki je bil sicer v zaporu, pomagala 36-letna partnerka z območja Izole. Skrbela je za logistično podporo in nabavo vozil s slovenskimi registrskimi tablicami. Vozila je kriminalna združba na Nizozemskem predelala, da so imela skrivne prostore za tihotapljenje drog. Del droge je združba dostavljala tudi v Slovenijo, pri čemer je imela ključno vlogo slovenska državljanka.

Koprski kriminalisti so v preiskavi zasegli skupno 402 grama heroina, 2080 gramov kokaina, 1150 gramov konoplje, 500 gramov hašiša, 35.000 evrov gotovine in več naprav za komuniciranje, so zapisali na koprski policijski upravi (PU).