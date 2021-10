Korak bliže lastništvu Narodnega doma

Pravna podlaga za prenos lastništva Narodnega doma na istoimensko fundacijo je zagotovljena. Italijanska vlada je namreč danes sprejela uredbo, s katero je spremenila člen zaščitnega zakona, v katerem je govor o vračanju nepremičnin slovenski narodni skupnosti v Italiji. Med temi je tudi Narodni dom v Trstu.

Gre za korak, na katerega je slovenska javnost čakala več mesecev. V uredbi je naveden brezplačen prenos lastništva Fabianijeve stavbe v Ul. Filzi na Fundacijo Narodni dom, v naslednjih odstavkih pa so povzeti še koraki za »izmenjavo« nepremičnin med tržaško univerzo, sedanjo lastnico Narodnega doma, in Agencijo za javno dobro. Vest o sprejetju uredbe je prvi sporočil poslanec Ettore Rosato, nanjo sta se odzvala tudi senatorka Tatjana Rojc in predsednik Fundacije Narodni dom Rado Race.