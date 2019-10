Koroški pisatelj slovenskih korenin Peter Handke Nobelov nagrajenec za literaturo 2019

Olga Tokarczuk je bila nagrajenka Vilenice 2013, Peter Handke pa je bil nagrajenec Vilenice 1987.

Švedska akademija je v utemeljitvi nagrade, ki jo je prejel Peter Handke, zapisala, da mu jo namenja za »vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje«. Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na Koroškem kot sin Slovenke in avstrijskega Korošca.

Ustvaril je veliko število del v različnih žanrih in se po drugi svetovni vojni uveljavil kot eden najvplivnejših pisateljev v Evropi. Njegova bibliografija vsebuje romane, eseje, dramska dela in scenarije. Piše tudi aktualnopolitične literarne refleksije in se ukvarja s prevajanjem, med drugim je prevedel dela slovenskih pisateljev v nemščino.

Olgi Tokarczuk je Švedska akademija dodelila Nobelovo nagrado za literaturo 2018 za »narativno imaginacijo, ki z enciklopedično strastjo predstavlja prestopanje meja kot obliko življenja«. Pisateljica Olga Tokarczuk (1962) se je rodila v Sulechowu v Dolnji Šleziji. Njena starša sta bila učitelja, oče je deloval tudi kot knjižničar. Tako je že v mladosti prebrala domala vse knjige, ki so ji križale pot.