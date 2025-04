Koprske policiste so včeraj iz portoroške prodajalne obvestili o tatvini. Trije moški so odnesli več artiklov in pobegnili z vozilom. Policisti so nekaj minut kasneje izsledili in ustavili kombi ljubljanske registracije, ki ga je vozil 19-letnik, v vozilu sta bila še dva sopotnika. Pri njih so našli nekaj ukradenih artiklov, ki so jih zasegli. Vozniku so odredili hitri test za droge, ki je bil pozitiven na kanabis, strokovni pregled je odklonil. Sledita obdolžilni predlog in kazenska ovadba.