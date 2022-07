»Za nami so težki dnevi, polni agonije, stresa in predvsem obupa. Kostanjevica na Krasu je postala “center” Slovenije, naš Goriški Kras pa je iz dneva v dan izgubljal podobo in dušo za katero so poskrbeli naši predniki,« se krajanke in krajani Kostanjevice na Krasu javno zahvaljujejo vsem, ki so se v zadnjih 15 dneh borili z ognjeno stihijo na Krasu. »Da smo lahko živeli v takem okolju je trajalo stoletje. Ljudje so skrbeli za svoje gozdove, obdelovali površine, Kras je postal zelena turistična destinacija. V teh dneh pa se žal od teh podob poslavljamo, od Krasa kjer so rasli mogočni bori, ki so nas in divje živali varovali pred burjo in mrazom. Tu je novo obdobje, naša pokrajina je ranjena, naša srca strta, a s skupnimi močmi bomo povrnili življenje v Miren Kras,« so zapisali v sporočilu.

Zahvaljujejo se vsem prostovoljnim in poklicnim gasilcem, štabu ki je bil stacioniran v Kostanjevici na Krasu, zračnim silam, civilni zaščiti, vojski, rdečemu križu, nujni medicinski pomoči, policiji, sekačem in gozdarjem, lovcem, prostovoljcem, županu ter vsem, ki so krotili to ognjeno pošast.

»Tragedija, ki nas je zaznamovala nas je hkrati tudi povezala. Pomoč je prihajala iz vseh koncev, srčnost je zmagala.

Nenazadnje pa hvala iz srca našemu Prostovoljnemu gasilskemu društvu iz Kostanjevice na Krasu, za vas je bila misija težja saj ste kljub izčrpanosti branili naše vasi do zadnjega atoma moči,« so zapisali v ganljivem sporočilu in zaključili s stavkom »Kras se vam klanja, mi se vam klanjamo.«