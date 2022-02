Kraška Slovenija na Expu

Svetovna razstava EXPO, ki je prvič v njeni zgodovini umeščena v regijo Srednjega vzhoda, Afrike in južne Azije, je svoja vrata v Dubaju v Združenih rabskih emiratih odprla 1. oktobra lani, na ogled pa bo vse do konca marca.

Kot poudarjajo organizatorji, EXPO 2020 predstavlja vrata v svet in na trg, kjer živi skoraj polovica svetovnega prebivalstva. Na razstavi sodeluje 192 držav, kar je največ doslej. Za primerjavo na zadnji razstavi v Milanu leta 2015 se je predstavljalo 141 držav.

Prizorišče je sestavljeno iz treh vsebinskih in arhitekturnih segmentov, ki predstavljajo tri ključne teme letošnje razstave: trajnost, mobilnost in priložnosti.

Med 9. in 16. februarjem se je v sklopu slovenskega paviljona predstavila tudi makroregija Mediteranska in Kraška Slovenija, ki povezuje destinacije: Vipavsko dolino in Novo Gorico, Brda, Zeleni kras, Kras in Brkine, Ankaran, Koper, Izolo ter Portorož in Piran. Dinamičen multimedijski performans, ki ga je makroregija izvedla v sodelovanju s slovensko pevko in plesalko, sicer Vipavko Tjašo Fajdiga, ki smo jo pred leti spremljali v finalu šova Slovenija ima talent, in podjetjem Kobal production, je vključeval video predstavitev destinacij in spremljajočo pripoved v angleškem jeziku ter pevsko – plesne nastope. Vse skupaj pa je podkrepila še prijetna aroma sivke.

Predstavitev je bila s strani občinstva zelo dobro sprejeta. Pomembna pa je bila tudi udeležba na poslovnem dogodku, kjer so se predstavniki makroregije srečali s turističnimi agenti in organizatorji potovanj iz vsega sveta.

»Predstavitev v Dubaju je bila nad vsemi pričakovanji. Zalivske države predstavljajo velik potencial za razširitev tržišča naše makroregije. Seveda pa bo v prihodnje ključno pridobljene poslovne vezi ohranjati, poglobiti in nadgraditi v sklenjene posle«, je povedal mag. Aleksander Valentin, direktor Turističnega združenja Portorož, ki je koordiniralo nastop makroregije, medtem ko je Generalni komisar Republike Slovenije za EXPO Matic Volk povedal, da so že ob začetku priprav na EXPO 2020 kot enega temeljev slovenske predstavitve izpostavili turizem, ki so ga skupaj s Slovensko turistično organizacijo (STO) zasnovali preko predstavitve v šestih sklopih. »Dva sta bila posvečena Ljubljani in Mariboru, štirje pa turističnim makroregijam. Ena izmed makroregij, ki se je predstavila na slovenskem paviljonu v Dubaju, je bila tudi Mediteranska in Kraška Slovenija, ki je s svojimi glasbeno-plesnimi nastopi pokazala, kako kreativna in edinstvena je. Verjamem, da so jo tako doživeli tudi obiskovalci, ki se prav zato radi vračajo na naš paviljon – ker jim vedno znova na popolnoma drugačen način predstavimo našo prelepo deželo, ki ponuja nekaj prav za vsakogar.« Slovenski paviljon naj bi sicer dnevno obiskalo približno dva tisoč ljudi oziroma vse skupaj doslej že več kot pol milijona obiskovalcev.