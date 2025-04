Kultura osvoboditve - Osvoboditev kulture: vabijo k sodelovanju

Osemdeseta obletnica osvoboditve izpod nacifašizma in konca druge svetovne vojne je priložnost za poglobljen premislek o temeljnih vrednotah civilizacije: antifašizem, svoboda, mir, človekove pravice in demokracija, so v tiskovnem sporočilu zapisali pri Slovensko kulturno-gospodarski zvezi, pri kateri so lani sprožili pobudo, po zaslugi katere so se sestali predstavniki ustanov Slovencev v Italiji in se dogovorili glede oblikovanja programa dogodkov posvečenih obletnici. Ti so se povezali pod skupnim naslovom Kultura osvoboditve - Osvoboditev kulture.

Za prepoznavnost mreže dogodkov sta nastala priložnostna grafična podoba in logotip, ki ju je oblikoval Aleš Brce. Makov cvet, ki ga krasi osem belih zvezd, ponazarja simbol odporništva. Mak je namreč rastlina, ki raste svobodno in suvereno.

Pobudi, h kateri je pristopil tudi Svet slovenskih organizacij (SSO), so se pridružile številne ustanove, ki so in še bodo v letu 2025 priredile koncerte, uprizoritve, proslave in razstave na temo 80. obletnice osvoboditve izpod nacifašizma. Koledar dogodkov je dosegljiv na spletni strani slovita.info, pod zavihkom Dogodki. Zbrani dogodki potekajo na Tržaškem, Goriškem in v Benečiji.

Ker pa se 80. obletnica osvoboditve ne zaključi 25. aprila ali prvega maja, temveč traja vse leto, SSO in SKGZ vabita tiste, ki bi želeli pristopiti k pobudi, da prijavijo svoje dogodke; za dodatne informacije in prijave sta na voljo naslova skgz-ts@skgz.org in gorica@ssorg.eu.