Na današnjih parlamentarnih volitvah v Avstriji je največ glasov, 37 odstotkov, osvojila ljudska stranka (ÖVP) kanclerja Sebastiana Kurza, ki je pridobila precej podpore. Veliko pa so jo izgubili socialdemokrati (SPÖ) na drugem mestu in svobodnjaki (FPÖ) na tretjem. V nationalrat (parlament) so se znova prebili Zeleni, poslance pa bo imela tudi liberalna stranka Neos. V parlament je bila z Zelenimi izvoljena tudi koroška Slovenka Olga Voglauer.

Nova poslanka se je rodila 3. oktobra 1980 v Bilčovsu. V Celovcu je obiskovala Slovensko gimnazijo ter Dvojezično trgovsko akademijo. Na Dunaju je študirala kmetijstvo. Leta 2010 je od staršev prevzela kmetijo v Bilčovsu in jo preoblikovala v bio kmetijo, specializirano za mlečne proizvode. V Bilčovsu je občinska odbornica Enotne liste. Dejavna je tudi v predsedstvu »Caritas Koroška«. Vodenje zelenih na Koroškem je šele prevzela junija letos.