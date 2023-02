Laibach napovedali veliki koncert v Kijevu

»Medtem ko bo preostala Evropa 9. maja v Liverpoolu slavila svojo idejo svobode in solidarnosti, Laibach Evrovizijo vrača v Ukrajino, kamor sodi in kjer se trenutno odvija edina prava vizija Evrope«. Tako so člani svetovno znane glasbene zasedbe Laibach napovedali koncert, ki ga bodo v Kijevu izvedli 31. marca.

Naslov prvega koncerta tujega benda v Kijevu od začetka vojne bo ravno Evrovizija, kot so zapisali na svoji spletni strani pa želijo tako »obnoviti podporo Ukrajincem v njihovem boju proti Rusom«. Vstopnice so že na voljo, izkupiček od prodaje bodo namenili ukrajinskim humanitarnim organizacijam.