Ledenikov v FJK in drugod leta 2100 ne bo več

Ozračje se segreva, ledeniki se topijo in gladina morja se dviga precej hitreje, kot ukrepajo pristojni. Dejstva, na kateri opozarjajo že leta podnebni aktivisti, je podkrepilo nedavno poročilo nevladne organizacije Climate Action Tracker (CAT). Na klavrno stanje ledenikov in njihovo izginotje pa spominjata včerajšnji prvi svetovni dan ledenikov in današnji dan voda, ki je tudi posvečen »belim velikanom«.

Lani četrto najslabše leto

Združeni narodi so leto 2025 razglasili za mednarodno leto zaščite ledenikov. Ti pokrivajo približno desetino zemeljske površine planeta, a hranijo v tem sorazmerno majhnem prostoru tri četrtine svetovne sladke vode. Svetovna masa ledu je lani tretje leto zapored nazadovala v vseh ledeniških regijah po svetu, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Leto 2024 je bilo po nazadovanju ledenikov četrto najslabše, odkar zbirajo podatke. Najslabše leto je bilo 2023.

Služba za spremljanje ledenikov (WGMS) s sedežem v Švici ocenjuje, da so ledeniki zunaj celinskih ledenih pokrovov na obeh polih od začetka zbiranja podatkov leta 1975 skupno izgubili več kot 9000 milijard ton ledu.

Ostala jih bo le peščica

Ni nam sicer treba potovati po svetu, če se hočemo prepričati o katastrofalnih posledicah sveta brez ledenikov. Od leta 2000 smo v italijanskih Alpah izgubili že 136 ledenikov. Če ne storimo ničesar, pa bo do konca stoletja ostalo le 23 kvadratnih kilometrov ledenikov v Italiji, Veneto in FJK bosta izgubila vse svoje itak že hirajoče bele velikane