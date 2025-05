Letošnje poletje bo, kot kaže, v FJK in Sloveniji vroče in suho

Evropski meteorološki center ECMWF je objavil napovedi pričakovanega poteka osnovnih vremenskih spremenljivk v poletnih mesecih.

Sezonske napovedi se od vsakdanjih kratkoročnih in srednjeročnih razlikujejo v tem, da predvsem prikazujejo pričakovana odstopanja določenih vrednosti, denimo temperature ali količine padavin od podnebnih značilnosti v primerjalnem obdobju 1993–2016. Pri napovedi za poletje gre za trimesečje od junija do vključno avgusta. Grafična prikaza ponazarjata povzetek množice različnih izračunov odstopanja temperature in količine padavin letos poleti za območje Evrope.