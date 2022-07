Letta na odprto morje, Meloni svari desno sredino

Volilni sistem, s katerim bodo italijanske volivke in volivci 25. septembra izvolili za kar 345 mandatov skrčeni parlament, sili liste in stranke k združevanju. To povzroča največ težav Demokratski stranki (DS), manj problemov pa desni sredini.

Vodja DS Enrico Letta je do padca Draghijeve vlade računal na volilno zavezništvo z Gibanjem 5 zvezd, ki je padlo v vodo, zato mora največja levosredinska stranka oblikovati novo koalicijo. Morda se bo zavezništvo imenovalo Demokrati in progresisti, gotovo pa gre za precej negotovo plovbo na odprto morje, kot je Letta imenoval zahtevno volilno nalogo svoje stranke. V DS si prizadevajo, da bi v zavezništvo pritegnili Carla Calendo, velikega Draghijevega pristaša, ter Emmo Bonino, medtem ko je že gotovo sodelovanje z levico Pierluigija Bersanija in zdravstvenega ministra Roberta Speranze. Skratka, snuje se »tridimenzionalna« levosredinska volilna koalicija, v kateri skoraj gotovo ne bo stranke Mattea Renzija.

Vse dosedanje ankete napovedujejo zmago desne sredine, na koncu bodo, kot vedno, šteli glasovi. Voditeljica Bratov Italije Giorgia Meloni se že vidi v palači Chigi, medtem ko Matteo Salvini kaže le zanimanje, da bi znova postal notranji minister. »Če se ne dogovorimo o vodenju vlade, ne vidim pravega razloga za skupni nastop na volitvah,« je rezko izjavila predsednica desne stranke.