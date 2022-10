Leva sredina »rešila« Južne Tirolce

Tudi v novoizvoljenem senatu je navzoča parlamentarna skupina Avtonomij in jezikovnih manjšin, ki ji - podobno kot v prejšnji zakonodajni dobi - predseduje Južna Tirolka Julia Unterberger. Rojstvo skupine, za razliko od prejšnjih let, je bilo tokrat nekoliko bolj zapleteno in politično težavno.

Za to nosita največ zaslug senatorja Demokratske stranke oziroma levosredinske koalicije iz Bocna in Trenta, Luigi Spagnolli in Pietro Patton, ki sta prišla zelo na roko Južnotirolski ljudski stranki (SVP). Poslovnik novega številčno skrčenega senata namreč določa, da lahko samostojno skupino sestavljajo najmanj štirje senatorji iz avtonomnih dežel in pokrajin. SVP ima dva senatorja (poleg Unterbergerjeve še Meinharda Durnwalderja), ki bi se brez pristanka leve sredine morala obvezno včlaniti v politično dosti manj vidno ter vplivno mešano skupino.

V skupino Avtonomij je pristopila tudi senatorka Dafne Musolino, ki je bila v senat izvoljena na listi avtonomističnega gibanja Sud chiama Nord (Jug kliče Sever) nekdanjega župana Messine Catena De Luce.

Nekateri v SVP so upali, da se bo skupini pridružila tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc. »DS je ponovno zagotovila mojo izvolitev in sem edina senatorka leve sredine, ki je bila izvoljena v FJK, zato je moje mesto v senatni skupini DS«, je za Primorski dnevnik pojasnila senatorka Rojc.