Včeraj malo po 12. uri je v mednarodnih vodah pred obalo Libije v Sredozemskem morju libijska obalna straža streljala na reševalno ladjo Ocean Viking, s katero upravlja nevladna organizacije SOS Mediteranee. Streljanje je trajalo dobrih dvajset minut, poškodoval se ni nihče. Metki so zadeli komandi most in poškodovali reševalna gumenjaka, nastala je velika gmotna škoda.

Reševalna ladja je v noči na nedeljo v mednarodnih vodah pred obalo Libije rešila življenje 87 brodolomcem, v veliki meri je šlo za ljudi iz Sudana, države, v kateri divjata vojna in nasilje. Reševalci so od italijanskih oblasti prejeli dovoljenje, da pred izkrcanjem brodolomcev priskočijo na pomoč še drugemu plovilu v težavah. Med plovbo pa se je Ocean Vikings približal čoln libijske obalne straže, oboroženi vojaki so humanitarcem ukazali, naj premec obrnejo proti severu in odidejo, na kar so začeli streljati. Kot pričajo fotografije, so metki razbili nekaj ladijskih oken, prileteli so na višini glave. Metki. so poškodovali tudi nekaj anten in reševalna gumenjaka ter drugo opremo. Posadka je nemudoma zavarovala 87 brodolomcev, po dvajsetih minutah je bilo streljanja konec. Kapitan ladje je zvezo Nato zaprosil za pomoč, edina vojaška ladja italijanske vojne mornarice v bližini pa se za pozive ni zmenila. Nevladniki SOS Mediteranee so pristojne pozvali k preiskavi incidenta, ki bi se lahko končal tragično.