Britanska premierka Liz Truss je danes sporočila, da odstopa s premierskega položaja. V izjavi za javnost v Londonu je povedala, da ne more izpolniti danih obljub in da bo v naslednjem tednu stekel postopek za izbiro njenega naslednika na čelu stranke in vlade. V minulih dneh sta odstopila dva ministra njene vlade. Na premierskem mestu je bila 44 dni.