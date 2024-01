Ljubljana za Palestino

Na ljubljanskem Trgu republike pred poslopjem parlamenta so umetniki iz različnih kolektivov iz snega ustvarili instalacijo, ki opozarja na v Gazi ubite nedolžne palestinske žrtve. Sestavljena je iz več deset snežnih gomil, ki ponazarjajo mrliške vreče. Z njimi naj bi umetniški kolektivi opozarjali na skoraj 25.000 smrtnih žrtev izraelskih operacij v Gazi, med katerimi je večina civilistov. V podporo Palestincem bo drevi na Trgu Republike prižiganje sveč za Gazo, ki ga organizira tednik Mladina. Revija je minuli teden na svoji spletni strani objavila peticijo Dost je, v kateri med drugim poziva h koncu pobijanja Palestincev, njihove segregacije in marginalizacije.

Več deset slovenskih civilnodružbenih organizacij je medtem objavilo poziv slovenski vladi, v katerem opozarjajo, da »Izrael svojih genocidnih načrtov v Gazi ne skriva.« Politiko EU do tragedije so označili za »dvolično, nekoherentno in nekredibilno», dodali so, da »ruši sistem mednarodnega prava, na katerega se, če se proti Izraelu zaradi kršitev mednarodnega prava ne bo ukrepalo, ne bo več mogoče sklicevati.«

Pozivajo tudi slovensko vlado, da se pridruži pritožbi Južne Afrike proti Izraelu, ki jo je ta vložila v Haagu. K temu koraku je zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki je njegova strankarska kolegica v SD, pozval tudi evropski poslanec Matjaž Nemec na nedavni slovesnosti ob obletnice dražgoške bitke.