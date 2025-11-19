Ljubljanski astrofiziki odkrili prelomno črno luknjo

Ekipa astrofizikov s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je z Nasinim teleskopom James Webb odkrila aktivno supermasivno črno luknjo v zgodnjem vesolju. »Vanjo padajo velike količine snovi, kot bi pravkar zajtrkovala,« so med drugim zapisali raziskovalci. Odkritje, ki ga je danes objavila revija Nature Communications, predstavlja ključen del sestavljanke o nastanku zgodnjih galaksij in črnih lukenj.

Dela ni konec

Po navedbah vodilne avtorice študije ter raziskovalke Roberte Tripodi razkriva, da so se črne luknje v zgodnjem vesolju morda razvijale bistveno hitreje, kot kažejo trenutne teorije. Vodja raziskovalne skupine na fakulteti Maruša Bradač je dodala, da nepričakovano hitro naraščanje mase črne luknje v tej galaksiji odpira vprašanja o procesih, ki so omogočili, da so tako masivni objekti nastali tako zgodaj.

Ekipa že načrtuje dodatna opazovanja, da bi podrobneje raziskala hladen plin in prah v galaksiji ter natančneje določila lastnosti črne luknje.