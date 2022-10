Ljudem so ponujali lažne investicije

Stotinam italijanskih državljanov so ponujali investicije, ki pa so se izkazale kot lažne, saj so žrtve denar nakazale kriminalni združbi, ki ga je seveda obdržala zase oz. ga »oprala« in spremenila v kriptovalute. Zločinsko organizacijo so odkrili in razbili zahvaljujoč se sodelovanju med policijama (zlasti oddelki za računalniški kriminal) Italije oz. Furlanije - Julijske krajine in Albanije ter tožilstvom iz Pordenona in posebnim tožilstvom za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu Spak iz Tirane. Tako so v Albaniji aretirali tri osebe in izvedli pet hišnih preiskav.

Preiskovalci so s pomočjo tradicionalnih in kibernetskih tehnik odkrili posebno zapleteno kriminalno shemo, v okviru katere je tolpa prala denar od goljufij v različnih državah članicah Evropske unije, med katerimi so Ciper, Litva, Estonija, Nizozemska in Nemčija, ter ga spreminjala v kriptovalute. Vsi člani tolpe, ki so jih doletele aretacije oz. preiskave, so albanski državljani s stalnim bivališčem v Tirani, dolžijo pa jih goljufije na škodo več sto italijanskih državljanov.

Kot izhaja iz več kot 42.000 telefonskih prestrezanj oz. prisluškovanj, so goljufi uporabljali različne tehnike, da so žrtve prepričali, naj se zadolžijo in jim v teku časa nakažejo več sto tisoč evrov. Zlikovci so z žrtvami navezali stik preko klicnih centrov (ugotovili so, da so razpolagali s približno 90.000 telefonskimi številkami italijanskih državljanov) in spletnih brskalnikov, s katerimi so tudi skušali zakriti svoje sledi na spletu in ovirati preiskavo, ter jim ponujali lažne investicijske predloge, pri čemer ocenjujejo, da promet v denarju lahko znaša nekaj desetin milijonov evrov. Preiskovalci pa sumijo, da je to le vrh ledene gore.