Večkulturne zgodbe in glasovi Trsta

Predstavniki različnih skupnosti, ki soustvarjajo večkulturni Trst, si želijo tesnejšega sodelovanja. Zato bodo skupaj oblikovali niz dogodkov Voci di comunità - storie, culture e vite a Trieste (Glasovi skupnosti - zgodbe, kulture in življenja v Trstu), ki bo potekal med 28. februarjem in 23. majem v oratoriju pri Sv. Jakobu (vhod iz Ulice Colombo 22). Program medkulturnega niza, ki ga prireja srbsko društvo Pontes - Mostovi v sodelovanju s petim rajonskim svetom tržaške občine (Sv. Jakob in Stara mitnica), so pripravili predstavniki grške, romunske in armenske skupnosti ter albanskega, srbskega in islamskega društva v Trstu. Vse informacije o pobudi, s katero se želijo predstaviti širši javnosti, so delili včeraj na tržaškem sedežu grške skupnosti.

Ponujali bodo tudi tipične jedi

Verske in etnične skupnosti se ne bodo predstavile le s svojimi glasovi, temveč tudi z glasbo, plesom in tipičnimi jedmi ter z delavnicami za najmlajše. Lani so se mestu predstavili s folklornim festivalom, ki je potekal v gledališču Salesiani, letos pa so si zaželeli ponudbo nadgraditi. »​​​​​Pomembno pa je, da bomo prisotni v večkulturni sredi, kakršna je Sv. Jakob,« je dejala predsednica srbske skupnosti v Italiji Lidija Radovanovic.

Dejavnosti, ki bodo brezplačne in vsem odprte, so predstavile podpredsednica grške skupnosti Maria Kassotaki, predsednica albanskega društva Arbëria Adela Shehu, podpredsednica islamskega kulturnega društva Nurah Omar in podpredsednica kulturnega društva Pontes - Mostovi Biljana Klepić, ki so poudarile, da pri organizaciji niza sodelujeta tudi Adriana Hovhannesian iz armenske skupnosti in duhovnik Valentin Philip Tarta iz romunske pravoslavne cerkve v Trstu.

Prvo srečanje bo v soboto z začetkom ob 17. uri in bo posvečeno spoznavanju grške skupnosti. Poleg njene zgodovine bodo udeleženci odkrivali grške plese, ki jih bo predstavila plesna skupina Orfeas. Obiskovalce pa bodo povabili, da še sami zaplešejo ob tradicionalnih grških ritmih.