Luki Koper 10,5 milijona evrov za namestitev električnih polnilnic

Evropska komisija je izbrala 70 projektov ureditve infrastrukture za alternativna goriva po vsej EU, ki jih bo sofinancirala z nekaj več kot 600 milijoni evrov. Med temi je tudi projekt elektrifikacije v koprskem pristanišču in namestitve električnih polnilnic v Ljubljani, ki ga je prijavila Luka Koper. Zanj bo Luka prejela 10,5 milijona evrov.

Projekt Luke Koper je vreden skoraj 21 milijonov evrov, gre pa za namestitev električnih polnilnic v avtobusnih remizah v Ljubljani ter za elektrifikacijo logistike in naprav za upravljanje s kontejnerskim prometom v koprskem pristanišču, so sporočili iz Bruslja.

Tudi strešne fotovoltaične elektrarne

V prestolnici bodo v sklopu projekta uredili 48 polnilnic, v koprskem pristanišču pa 76 polnilnic za luška vozila in logistične naprave ter 39 enot električne opreme. Del projekta je tudi ureditev strešnih fotovoltaičnih elektrarn, dveh v Ljubljani in treh v koprskem pristanišču.