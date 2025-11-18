VREME
Torek, 18 november 2025
Elektrifikacija

Luki Koper 10,5 milijona evrov za namestitev električnih polnilnic

Evropska komisija je izbrala 70 projektov ureditve infrastrukture za alternativna goriva po vsej EU

Spletno uredništvo -
STA |
Bruselj |
18. nov. 2025 | 11:31
    Luki Koper 10,5 milijona evrov za namestitev električnih polnilnic
    Električne polnilnice, fotografija je simbolična (ANSA)
Evropska komisija je izbrala 70 projektov ureditve infrastrukture za alternativna goriva po vsej EU, ki jih bo sofinancirala z nekaj več kot 600 milijoni evrov. Med temi je tudi projekt elektrifikacije v koprskem pristanišču in namestitve električnih polnilnic v Ljubljani, ki ga je prijavila Luka Koper. Zanj bo Luka prejela 10,5 milijona evrov.

Projekt Luke Koper je vreden skoraj 21 milijonov evrov, gre pa za namestitev električnih polnilnic v avtobusnih remizah v Ljubljani ter za elektrifikacijo logistike in naprav za upravljanje s kontejnerskim prometom v koprskem pristanišču, so sporočili iz Bruslja.

Tudi strešne fotovoltaične elektrarne

V prestolnici bodo v sklopu projekta uredili 48 polnilnic, v koprskem pristanišču pa 76 polnilnic za luška vozila in logistične naprave ter 39 enot električne opreme. Del projekta je tudi ureditev strešnih fotovoltaičnih elektrarn, dveh v Ljubljani in treh v koprskem pristanišču.

