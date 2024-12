Luki Koper zelena luč za podaljšanje kontejnerskega pomola

Podjetje Makro 5 gradnje je pri Državni revizijski komisiji umaknilo zahtevek za revizijo javnega naročila za podaljšanje in širitev kontejnerskega terminala v Luki Koper. V koprskem pristanišču so s tem dobili zeleno luč za izvedbo te največje naložbe v zadnjem desetletju.

V podjetju Makro 5 gradnje, ki so ga v Luki Koper izbrali za gradnjo objekta novega potniškega terminala, so želeli pridobiti tudi projekt nadgradnje kontejnerskega terminala. Ker so jih v Luki zavrnili, so se sredi novembra obrnili na Državno revizijsko komisijo, vendar so v četrtek zahtevek za revizijo umaknili, je razvidno iz objave na spletnih straneh komisije.

Edino ponudbo na tem razpisu je po poročanju Dela oddal Kolektor Koling Inženiring kot vodilni partner. Po neuradnih informacijah časnika bodo z njim sodelovali še Gradtech, Adriaing Koper, Kolektor CPG, CGP Novo mesto in Grafist. Ponujena cena je 153 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost (DDV), kar je precej nad ocenjeno vrednostjo del.

V Luki Koper se nadejajo, da bodo s povečanjem severnega dela kontejnerskega pomola, ob katerem bi dogradili nov objekt, pretovorili in začasno skladiščili 1,75 milijona zabojnikov na leto, kar je več kot pol milijona zabojnikov več, kot jih lahko sprejmejo trenutno. Kot so oktobra pojasnili za STA, želijo s to naložbo ohraniti status največjega kontejnerskega pristanišča na Jadranu.

Gradnja bo trajala predvidoma do konca leta 2027, s čimer sledijo tudi časovnici gradnje drugega tira med Divačo in Koprom. Kot so ob tem poročale Primorske novice, bodo za investicijo morje poglobili na 14,5 metra, zaradi česar bodo izkopali 68.000 kubičnih metrov mulja. Tega bodo odložili na štiri kilometre oddaljeno ankaransko Bonifiko.

Nov potniški terminal, za katerega je Luka gradbeno dovoljenje pridobila avgusta, naj bi prve potnike medtem sprejel prihodnjo pomlad. Po pogajanjih je ceno najbolj znižala družba Makro 5 gradnje in na koncu ponudila izvedbo del za 2,99 milijona evrov brez DDV.