Madžarski parlament za izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča

Madžarski parlament je danes potrdil zakon o izstopu države iz Mednarodnega kazenskega sodišča. Novico je na družbenih omrežjih oznanil zunanji minister Peter Szijjártó, ki je obenem zapisal, da je postalo to sodišče v zadnjih letih »močno spolitizirano«.

Madžarska je izstop iz sodišča napovedala pred mesecem dni, ko je državo obiskal izraelski premier Benjamin Netanyahu, ki je tarča preiskave o vojnih zločinih in zločinih proti človeštvu. Za njim je Mednarodno kazensko sodišče razpisalo tiralico, a je Madžarska ni upoštevala in Netanyahuja ni aretirala, pri čemer je kršila zaveze, k jih ima do omenjenega sodišča.

Madžarska bo morala vsekakor na sedež sodišča v Haagu nasloviti zahtevo po odstopu iz sodišča. Ukrep pa bo začel veljati leto po vložitvi zahteve.