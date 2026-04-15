Mala čigra iz Sečoveljskih solin poletela do Zahodne Afrike

Nemalo presenečeni so bili v Krajinskem parku Sečoveljske soline, ko so iz Senegala prejeli izjemno zanimivo sporočilo, poročajo Primorske novice. V Narodnem parku La Langue de Barbarie so ujeli malo čigro, ki so jo pred devetimi leti obročkali na Fontaniggeah.

Mala čigra (Sternula albifrons) je bila kot mladič obročkana 23. junija 2017 na območju LIFE na Fontaniggeah v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Po skoraj devetih letih so jo 8. aprila letos ujeli v Narodnem parku La Langue de Barbarie v Senegalu.

»Da se navadne čigre selijo v zahodno Afriko, smo že vedeli, saj je bilo od tam znanih več najdb in opazovanj. Za malo čigro pa je to prva znana najdba slovensko obročkane ptice v zahodni Afriki,« so zapisali na facebook profilu Krajinskega parka Sečoveljske soline.