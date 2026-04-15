Mala čigra iz Sečoveljskih solin poletela do Zahodne Afrike

Nemalo presenečeni so bili v Krajinskem parku Sečoveljske soline, ko so iz Senegala prejeli izjemno zanimivo sporočilo, poročajo Primorske novice. V Narodnem parku La Langue de Barbarie so ujeli malo čigro, ki so jo pred devetimi leti obročkali na Fontaniggeah.
Mala čigra (Sternula albifrons) je bila kot mladič obročkana 23. junija 2017 na območju LIFE na Fontaniggeah v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Po skoraj devetih letih so jo 8. aprila letos ujeli v Narodnem parku La Langue de Barbarie v Senegalu.
»Da se navadne čigre selijo v zahodno Afriko, smo že vedeli, saj je bilo od tam znanih več najdb in opazovanj. Za malo čigro pa je to prva znana najdba slovensko obročkane ptice v zahodni Afriki,« so zapisali na facebook profilu Krajinskega parka Sečoveljske soline.
»Takšne najdbe so izjemno dragocene, saj potrjujejo pomen naših solin za gnezdenje male čigre in hkrati odpirajo vpogled v selitvene poti te drobne, a izjemne vrste,« so dodali.
Kot so zapisali na svoji spletni strani, mala čigra v Sloveniji gnezdi izključno na obali, in sicer le v Sečoveljskih solinah in v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. V Sečoveljskih solinah je začela gnezditi leta 1985 in več kot deset let tam niso gnezdili več kot trije pari. Šele v letu 2002 je tam gnezdilo več kot deset parov, leta 2005 več kot 20 parov, rekordno leto pa je bilo 2012, ko so zabeležili kar 72 parov. Pozneje je populacija upadla, tako da je leta 2016 v Sečoveljski solinah gnezdilo manj kot 30 parov.
Mala čigra gnezdi kolonijsko na peščenih in prodnatih morskih obrežjih, v solinah, na otokih, pa tudi na obrežjih jezer in velikih rek v notranjosti, so pojasnili. V Sečoveljskih solinah gnezdi v majhnih, raztresenih kolonijah na obrežju večjih bazenov, nizkih neporaščenih nasipih, manjših blatnih otokih ali okopninah sredi večjih solinskih bazenov, pri čemer izbira tla z malo ali nič vegetacije, gnezdo pa skromno obloži z lupinami polžev in školjk, so še opisali.