Mali Kris se je vrnil v Slovenijo

Mali Kris se je danes iz ZDA vrnil v Slovenijo. Letalo Bombardier Global Express je ob 8. uri pristalo na letališču Jožeta Pučnika. Z njim so bili trije člani družine Zudich in štirje člani posadke, so sporočili iz društva Palčica Pomagalčica. Mali Kris se je zdravil na kliniki UCLA v Los Angeles za spinalno mišično atrofijo tipa ena, v ta namen je prejel odmerek zdravila zolgensma. Lani je društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki za zdravljenje Krisa v največji tovrstni humanitarni akciji v Sloveniji zbralo skoraj štiri milijone evrov.