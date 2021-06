Mamino truplo skrival več let in dvigoval pokojnino

Slovenski policisti so januarja zaradi suma oskrunitve trupla in goljufije ovadili 67-letnega moškega, ki je v stanovanju v Savskem naselju v Ljubljani več let skrival truplo svoje mame in dvigoval njeno pokojnino, poroča Dnevnik. Policiste so o pogrešanju 97-letne ženske obvestili svojci, ki je niso videli več let, ker jim je moški onemogočal stike z njo.

V stanovanju bloka v Ljubljani so policisti novembra lani našli posmrtne ostanke, moškemu so tedaj odvzeli prostost. Osumili so ga skrunitve trupla, povzročitve smrti iz malomarnosti in goljufije.

Na ljubljanskem tožilstvu so za Dnevnik potrdili, da so 7. maja na preiskovalni oddelek ljubljanskega okrožnega sodišča vložili zahtevo za preiskavo zoper eno osebo.