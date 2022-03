Manj rojstev ter neznanka pandemije in vojne

Italija je zabeležila nov negativni rekord glede števila rojstev. Po podatkih, ki izhajajo iz poročila statističnega zavoda Istat, so v letu 2021 na matične urade vpisali 399.431 novorojenih otrok, kar pomeni 1,3 odstotka manj kot v letu 2020. Smrti zaradi covida-19 je bilo okoli 59.000 oz. 8,3 odstotka vseh lanskih smrti, kar je za dva odstotka manj kot v letu 2020, ko jih je bilo več kot 77.000 oz. 10,3 odstotka vseh smrti, kar gre po mnenju izvedencev pripisati pozitivnim učinkom cepilne kampanje v drugi polovici leta 2021. Vsekakor se je število prebivalstva lani zmanjšalo za približno 254.000 ljudi oz. 0,4 odstotka, kar po oceni zavoda Istat pomeni kar 15-letno nazadovanje kar se tiče števila prebivalstva.

Pri zavodu Istat tudi ugotavljajo, da je v zadnjih dveh mesecih leta 2021 prišlo tudi do porasta števila rojstev. Predsednik zavoda Gian Carlo Blangiardo goji upanje, da bi lahko šlo za preobrat zaradi novih ukrepov, kot je npr. enotna družinska doklada, ki bi lahko ustvarili vzdušje zaupanja. Po njegovih besedah bi lahko šlo za znak, da se država obvezuje vlagati v proizvodnjo človeškega kapitala, morda je bodočim staršem večji občutek varnosti in posledično odločitev za otroka vlilo tudi načrtovanje gradnje novih otroških jasli, kot to predvideva načrt za okrevanje in odpornost.

Kdo pa so nove matere? Blangiardo ima vtis, da gre za ženske oz. pare, ki niso več rosno mladi in imajo manj časa, da nadoknadijo zamujeno. Vsekakor so znamenja, ki jih daje demografska slika, šibkejša od tistih, ki jih daje gospodarstvo, kjer je prišlo do ponovnega zagona. Kar se tiče prihodnosti bo po Blangiardovem mnenju neznanko predstavljala tudi vojna v Ukrajini, pri čemer predsednik zavoda Istat opozarja na posledice, ki so jih na demografsko sliko Italije imeli vstop Italije v drugo svetovno vojno leta 1940, jedrska nesreča v Černobilu leta 1986 in pandemija covida-19 v zadnjih dveh letih. Na poročilo zavoda Istat se je odzval tudi predsednik Foruma družinskih združenj Gigi De Paolo, ki je podatke označil ne za alarmni zvonec, ampak kar za »mrliški list za državo, ki brez otrok nima prihodnosti«, napovedal pa je tudi nastanek Fundacije za rodnost in kmalu tudi drugo zasedanje generalne skupščine o rodnosti.