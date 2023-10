Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v kraju San Vito al Tagliamento, kjer je manjši tovornjak zapeljal v obcestni jarek, pri čemer se je poškodoval 50-letni voznik. Iz razbitin so ga potegnili gasilci. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov in poškodbe prsnega koša.