Manjšinske pravice so človekove pravice

V razpravo na konferenci o prihodnosti Evrope je treba vključiti tudi vprašanje zaščite manjšinskih pravic, ki so človekove pravice, prav tako je treba pri evropskih državah doseči primerljive standarde glede zaščite manjšin, ker le-te v nekaterih državah preprosto ni, v drugih pa je vprašanje zgledno urejeno. To in še drugo je bilo slišati na prvem panelu po današnjem odprtju 65. kongresa Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti. Na panelu, ki je obravnaval vprašanje prihodnosti evropske kulturne in jezikovne raznolikosti, so ob moderatorju Ivu Jevnikarju sodelovali slovenska senatorka v rimskem parlamentu Tatjana Rojc, evropski poslanec s Korzike Francois Alfonsi, poročevalec za manjšinska vprašanja pri Združenih narodih Fernand de Varennes in predsednik Fuen Lorant Vincze.

Rojčeva je poudarila predvsem še neuresničena določila zaščitnega zakona za Slovence v Italiji št. 38/2001, ki so na področju šolstva, glasbenega pouka, Narodnega doma (tu so v fazi, da se to reši z vladnim popravkom) in zajamčenega zastopstva v parlamentu, glede ratifikacije evropske listine o manjšinskih jezikih pa nastaja enotno besedilo, o katerem upa, da bo na koncu sprejeto. Alfonsi je opozoril predvsem na vedno večjo sovražnost francoske nomenklature v odnosu do manjšin. Gre za protievropski odnos, ker je raznolikost veliko bogastvo Evrope, manjšinski jeziki pa so nesnovna evropska dediščina in Evropa bo nepopolna, če bo ogrožena.

Da narašča večinski nacionalizem in izključujoči nacionalizem, je potrdil tudi de Varennes, po čigar mnenju mora Evropa priznati in se zavedati, da so manjšine diskriminirane. Način, da se napreduje na bolje, je po mnenju poročevalca ZN ta, da se raznolikost slavi in poveličuje ter da se ustvarjajo stiki z večinami. Imamo priložnost, da pokažemo, da so manjšinske pravice človekove pravice in pravice vseh, je dejal.

Temu je pritrdil tudi Vincze, ki je med drugim poudaril prizadevanja Fuen za ozaveščanje o pomembnosti manjšinskega vprašanja, v nadaljevanju pa opozoril na možnost vključitve tega vprašanja v razpravo na konferenci o prihodnosti Evrope. To pa lahko naredijo le manjšine, nihče drug ne bo tega naredil razen njih, ki morajo oblikovati svoje predloge o evropski prihodnosti. Evropske države pa bi morale imeti tudi primerljive standarde glede zaščite manjšin, je dejal Vincze.