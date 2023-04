Maran: Prvi korak na poti do oblikovanja reformistične hiše

Ko so po začetku štetja glasovnic v javnost začeli prihajati prve informacije o izidu volitev za obnovitev deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine, je pred novinarje, zbrane v medijskem središču v palači deželnega sveta na tržaškem Trgu Oberdan, prvi stopil Alessandro Maran, kandidat sredinskega Tretjega bloka. »To je bil prvi korak na poti do oblikovanja reformistične hiše,« je komentiral prve projekcije, po katerih je njegova lista prejela poltretji odstotek podpore (za vstop v deželni svet so potrebni štirje odstotki).

»Igra se je povsem odvijala na igrišču desne sredine. Leva sredina taka, kakršna je, ni imela nobene možnosti, to so vedeli vsi,« je rezko komentiral Maran in ob tem dodal, da se levosredinske stranke, ki so v tokratni predsedniški tekmi podprle Massima Moretuzza, niso izkazale niti v ravnokar sklenjenem mandatu in da zato rezultat ni presenetljiv. Kandidat Tretjega bloka meni tudi, da je opisana situacija pripomogla k nizki volilni udeležbi, ker da je bil izid že vnaprej napovedan.