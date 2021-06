Mariastella Gelmini sprejela Ksenijo Dobrila in Walterja Bandlja

Ministrica za deželna vprašanja Mariastella Gelmini je danes v dopoldanskih urah sprejela na uradnem obisku v Rimu predsednika SKGZ in SSO Ksenijo Dobrila in Walterja Bandlja. V središču pogovora sta bila sprememba volilnega zakona in olajšana oblika zastopstva slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu. Ministrici sta predsednika izpostavila primer dobre prakse v Sloveniji, kjer je predstavništvo italijanske narodne skupnosti zagotovljeno v ustavi. Beseda je tekla tudi o konvenciji med vlado in družbo RAI za televizijske in radijske programe v slovenskem jeziku, ki je zapadla pred dvema mesecema.

Bandelj in Dobrila sta ministrico Gelminijevo seznanila z vprašanjem delovanja vladnega omizja, ki od ustanovitve naprej nima nekega stalnega delovanja in bi ga bilo zato treba urediti. Ministrici sta tudi predlagala, da bi prišlo do srečanja s slovensko ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch za poglobitev manjšinskih tematik v okviru dvostranskih srečanj.