Marihuano prejeli kar s hitro paketno dostavo

Policisti so v Vidmu aretirali tri osebe, 29-letnika, 19-letnico in 60-angleškega državljana s pošiljko petih kilogramov in pol marihuane. Prejeli so jo s hitro paketno dostavo. Trojica je ravnokar dvignila pošiljko z mamilom in je bila v avtomobilu, ko so jo policisti ustavili.

Med preiskavo avtomobila so policisti odkrili tri pakete, enega na sedežih in dva v prtljažniku, v katerih so bile vrečke za skupnih 5,6 kilograma mamila. Našli so še pripomočke za gojenje konoplje v hišnih prostorih, med drugim filter in ventilator, ki naj bi ju uporabili za gojenje v stanovanju.

Kvestor je za 29-letnika in 19-letnico odredil izgon iz Vidma in prepovedal vrnitev. Preiskavo nadaljujejo z namenom, da bi odkrili oskrbovalce mamila.