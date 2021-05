Marko Kravos premagal Kreslina in Šimundžo

Ime tedna na Valu 202 je postal Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, gibanja, ki že 60 let spodbuja branje, nagovarja vse generacije in dviguje bralno pismenost, so zapisali na Valu 202. S pomočjo vzgojiteljev in mentorjev v programih vsako leto sodeluje okrog 140 tisoč otrok.

Gre za novo laskavo priznanje za tržaškega pesnika, pisatelja in prevajalca, ki ga je pred nedavnim odlikoval z redom za zasluge italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Njegova konkurenta na Valu 202 sta bila znani kantavtor Vlado Kreslin, ki je za izjemen ustvarjalni opus prejel zlato piščal za življenjsko delo ter trener nogometašev Mure Ante Šimundža, ki je klub v štirih sezonah popeljal od druge lige do krstnega naslova državnega prvaka.