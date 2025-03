Marko Rupnik pred »hijenami« ni želel spregovoriti

Spolnih in psiholoških zlorab obtoženi pater Marko Ivan Rupnik se je znašel v oddaji Le Iene. V nedeljo so prikazali daljši prispevek, v katerem sta med drugimi nastopili Gloria Branciani in Mirjam Kovač, ki sta se že pred letom dni odpovedali anonimnosti in se v javnosti predstavili kot žrtvi nekdanjega jezuita, ki je pred leti poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici. Avtorica prispevka Roberta Rei je posnela njuni pričevanji, Branciani in Kovač sta vnovič obnovili svoje izkušnje. Prva je denimo poudarila, kako jo je Rupnik miril, češ da je »le igra«: ko pa je ona odvrnila, da bi lahko tudi zanosila, naj bi ji pater odgovoril, da lahko tudi splavi, ker je vse to »le igra«.

V nedeljski oddaji se je širši javnosti predstavila tudi sestra Samuelle, ki je povedala, kako ji je pred leti Rupnik vztrajno izkazoval pozornost in iskal tudi fizični stik z njo, a da ga je večkrat zavrnila. Tudi njo naj bi miril, češ da gre za »neomadeževane« stike. Zaradi nadlegovanja se je počutila zelo nelagodno, je dejala Samuelle, ki se je zato oddaljila od Rupnikovega kroga. »Če bi Cerkev pred 30 leti prisluhnila Glorii in ostalim, 25 let kasneje ne bi bilo moje zgodbe,« je dejala sestra, ki ocenjuje, da Cerkev »lepo govori, a ničesar ne naredi«. Spregovorila še odvetnica Laura Sgrò, ki je o zlorabah napisala tudi knjigo Stupri sacri (Sveta posilstva).

Roberta Rei je Marka Rupnika »prestregla« na letališču, a ji ta ni odgovoril na nobeno izmed zastavljenih vprašanj o zlorabah, pač pa se je molče odpravil proti izhodu, pri čemer je fizično razdaljo med njim in Rupnikom skušal vzpostaviti pater Andrej Brozovič iz kroga obtoženčevih podpornikov.

Po poročanju portala La Nuova Bussola Quotidiana naj bi kardinal Angelo De Donatis Marku Rupniku in njegovim podpornikom, združenim v Centru Aletti, priskrbel »zatočišče« v samostanu Montefiolo pri Rietiju.