Za slovenske jasli čakalni seznam, v vrtcih prazna mesta

Število otrok, za katere so starši zaprosili za vključitev v slovenske občinske jasli na Tržaškem, je nekoliko nižje od lanskega, ko je bilo sicer opaziti rahel vzpon. Manjše je tudi število malčkov, ki bodo prvič prestopili prag slovenskih oddelkov občinskih vrtcev.

Tržaška občina je ob februarskem roku prejela 22 prošenj, 12 za edini slovenski oddelek občinskih jasli Semidimela (Gosenice) in 10 za oddelek s konvencijo zasebnih jaslih v Dijaškem domu Srečka Kosovela v Ulici Ginnastica. Pri Gosenicah sprejemajo skupno največ 17 otrok, iz ostalih letnikov jih bo septembra devet. V Dijaškem domu je v jaslih preko konvencije lahko največ 13 otrok, že vpisanih pa jih bo deset. Skupno je mest torej 30, na čakalnem seznamu jih bo zato ostalo enajst.

Podobno kot na večstopenjskih šolah s slovenskim učnim jezikom je tudi v slovenskih oddelkih občinskih vrtcev opazen upad števila otrok. V prvih letnikih vseh slovenskih občinskih vrtcev bodo v prihodnjem šolskem letu skupno štirje otroci manj kot septembra lani. V skupnem seštevku pa jih bo šest manj. V vrtcu Modri delfin na Greti bodo sicer sprejeli enega otroka več kot lani in skupno število bo naraslo s šest na devet otrok. Vrtec lahko sprejme do 16 otrok, takega števila pa že dolgo let ne dosegajo. V svetoivanskem vrtcu Oblak Niko bi bilo prostora za 25 otrok. Skupno pa jih bo septembra 17, med temi bo pet malčkov, dva manj kot lani. Pet malčkov se bo pridružilo tudi otrokom iz drugega in tretjega letnika v Dijaškem domu, kjer domujeta dva oddelka. Skupno bo v vrtcu 26 otrok, devet manj kot ob lanskem vpisnem roku.