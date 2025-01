Marsikje 100-odstotna vlaga in megla, od petka bo v gorah toplo

Na Kraški planoti je ob 100-odstotni vlagi marsikje nastala megla, ki ovira promet. Tudi drugod po FJK je marsikje megleno, izjema so povečini le najnižji predeli ob morju. Z jugozahodnimi tokovi po pričakovanjih priteka zelo vlažen zrak, ponekod je tudi občasno rosilo. Zrak se vzpenja po kraškem robu in se še nekoliko ohlaja, pri čemer se odstotek relativne vlage povečuje in nastaja megla.

Stanje se tudi v popoldanskih urah ne bo bistveno spremenilo. Še naprej bo prevladovalo oblačno in vlažno ter megleno vreme. Zvečer bodo že zaznavni prvi vplivi vremenske fronte, ki bo jutri prešla naše kraje. Ponekod bo rahlo deževalo.