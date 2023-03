Marsikje padala sodra

Ob hladni vremenski fronti je marsikje v FJK danes padala sodra. Od severozahoda je hladna vremenska fronta kar hitro prešla večji del dežele, obšla je le glavnino tržaške pokrajine. Marsikje je tako pobelila pokrajino in objekte. Za vremensko fronto je zapihal severni veter, na Tržaškem burja, ki je dosegla hitrost okrog 50 km/h in se je ozračje ohladilo. Temperature so se povprečno spustile za kakih 5 stopinj Celzija v primerjavi z jutranjim dogajanjem.

Vreme se je v prvih popoldanskih urah povečini delno razjasnilo, toda bodo v prihodnjih urah še možne krajevne plohe in nevihte. Od severozahoda se namreč naglo približuje nov manjši nevihtni pas, ki bo oplazil večji del FJK.

Zvečer se bo ozračje umirjalo. Ponoči in jutri dopoldne bo povečini jasno, jutri čez dan pa bo ob približevanju nove vremenske fronte že postopno več oblakov. V popoldanskih ali večernih urah se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo v noči na ponedeljek okrepile. Vmes bodo tudi plohe in nevihte.

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, mestoma bo lahko še nastala kakšna ploha. Ozračje se bo občutno ohlajalo.

Noč na torek bo mrzla, najnižje temperature bodo v torek marsikje okrog ledišča ali pod lediščem.