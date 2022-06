Maske v javnem potniškem prometu še do 30. septembra

Italijanska vlada je na današnji seji podaljšala obvezno nošenje zaščitnih mask v javnem potniškem prometu do 30. septembra, medtem ko bo treba še preveriti, ali je podaljšanje možno tudi na letalih, na državnem izpitu na prvo in drugostopenjskih srednjih šolah pa bo maska ne obvezna, ampak priporočena.

Poleti bomo torej morali še naprej nositi masko na mestnih avtobusih, podzemni železnici, na trajektih in v vlakih na dolgih progah, pa tudi v bolnišnicah oz. zdravstvenih ustanovah in domovih za dolgotrajno oskrbo (Rsa). Ali bo obveznost veljala tudi za letalski prevoz, še ni jasno, saj si je vlada v zvezi s tem vprašanjem pridržala končno odločitev, ker mora prej preveriti, ali je to v skladu s pravili Evropske unije, po katerih je namreč obvezno nošenje maske v letalskem prevozu bilo odpravljeno maja.

Gotovo pa je, da mask ne bo več obvezno nositi v kinodvoranah, gledališčih in na športnih dogodkih v zaprtih prostorih, prav tako je obveznost nošenja odpadla tudi v zvezi z letošnjim državnim izpitom na prvo in drugostopenjskih (oz. nižjih in višjih) srednjih šolah. Dijaki, ki bodo letos opravljali državni izpit, se bodo tako sami odločali o tem, ali nositi masko ali ne, nošenje bo vsekakor priporočeno.