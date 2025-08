Mati naj bi se za umor odločila zato, ker naj bi njen sin dolgo časa obe zlorabljal

Italijanska in še zlasti deželna javnost pretresena spremlja primer grozljivega umora 35-letnega Alessandra Venierja, ki naj bi ga prejšnji teden skupaj z njegovo materjo Loreno Venier izvedla njegova partnerka Mailyn Castro Monsalvo. Po besedah tožilstva naj bi moškega najprej omamili, nato zadavili in razkosali, truplo pa skrili v sod z živim apnom, zaradi česar sta obtoženi umora z več oteževalnimi okoliščinami. Po petkovih zaslišanjih sta ženski včeraj zjutraj v Vidmu stopili pred preiskovalno sodnico Mariaroso Persico, ki je potrdila njuno aretacijo. Lorena Venier bo na sojenje čakala v zaporu, pokojnikova žena pa bo čas do izrekla obsodbe preživela v varovani ustanovi za matere z otroki.