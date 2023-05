Mattarella za zaključek Gira gostil prijatelja Pahorja

Ob včerajšnjem zaključku Dirke po Italiji in kronanju Primoža Rogliča za zmagovalca se je v Rimu mudil tudi nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Gostil ga je italijanski predsednik Sergio Mattarella, skupaj sta, tudi na Kvirinalu, preživela večji del dneva, poročajo italijanski mediji. Pahor je novinarjem med drugim povedal, da so številni prvaki, ki jih premore Slovenija, ugled dvomilijonskega naroda. Šport povezuje Slovenijo, je dejal, in je vir navdiha. Povedal je tudi, da se njegovo srce še ni umirilo zaradi velikega strahu ob padcu verige z Rogličevega kolesa.