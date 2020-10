»Med karanteno je pred vrati mojega doma noč in dan stražar«

Goričana Vojka Bratino smo od začetka epidemije novega koronavirusa zmotili že tretjič. Prvič februarja, ko je zgledalo, da je covid-19 le kitajska stvar. Drugič marca, ko smo bili v Evropi sredi prvega vala epidemije, na Kitajskem pa so se zadeve umirjale. Nazadnje smo ga poklicali v torek, saj je funkcionar Evropske komisije, ki je v Pekingu zaposlen na Delegaciji Evropske unije (oziroma ambasadi), zelo dober sogovornik za opis razmer na Kitajskem, ki je bila prvo žarišče pandemije, zdaj pa je virus premagala. V torek so npr. v državi, ki šteje skoraj 1,4 milijarde prebivalcev, potrdili 19 novih okužb (na Tržaškem so jih npr. istega dne potrdili 58), vse pa so bile vnesene. Bratina zelo dobro pozna tudi evropske razmere, saj je s stare celine pred približno desetimi dnevi spet poletel v Peking.

Zmotili smo vas torej med karanteno.

Tako je. Naj poudarim, da je to prava karantena, ne taka »poljubna«, kot jo imamo v Italiji in v Evropi. Pred vrati mojega doma je noč in dan stražar, ki skrbi za to, da se ne odpravim iz hiše. Dejansko ne smem iz stanovanja odnesti niti smeti. Dvakrat na dan moram posredovati podatke o svoji telesni temperaturi. K sreči preživljam 14-dnevno karanteno doma. Ta privilegij imam, ker imam status diplomata. Komurkoli uspe priti na Kitajsko, naj bo to Kitajec ali tuji državljan, mora karanteno prestati le v hotelih, stroške mora sam kriti, to pa ni najbolj poceni. Sam sem moral ob vrnitvi preživeti nekaj ur v hotelu, v pričakovanju na izid brisa, ki sem ga naredil ob pristanku, še pred kontrolo potnega lista. Ko bi bil pozitiven, bi ne imel niti privilegirane karantene doma, ki jo je pa morala predhodno odobriti uprava stanovanjskega bloka, v katerem stanujem. Če bi na primer večina sostanovalcev nasprotovala predlogu, da bi potencialni okuženec bil v karanteni v stavbi, čeprav na lastnem domu, potem ne bi mogel prestati karantene doma. V mojem bloku smo v glavnem tujci in do tega ni prišlo, v stanovanjskih blokih, kjer bivajo v glavnem Kitajci, pa redko pride do odobritve domače karantene.

Na letalu iz Evrope v Peking ste bili najbrž v družbi samih Kitajcev.

Večinoma so potovali samo kitajski državljani, ker tujci še ne smejo prosto leteti na Kitajsko. Turistične vizume so zamrznili, tako da tja lahko potujejo v glavnem le diplomati, ljudje, ki imajo na Kitajskem prebivališče in ljudje z zagotovljenim delovnim razmerjem. Vzletel sem s Švedske, kjer sem moral 48 ur pred letom na bris, ki je moral biti negativen, drugače ne bi stopil niti na letalo. To pa le v zdravstvenih ustanovah, ki jih je določila kitajska ambasada na Švedskem. Ko bi letel iz Italije, bi bila procedura bolj komplicirana, saj tamkajšnja ambasada ni pripravila tovrstnega seznama in bi moral rezultat posredovati kitajski ambasadi v Italiji za dodatno overitev. V tem primeru se šteje 48 ur od overitve. Na Švedskem sem rezultat dobil že naslednje jutro. Na Kitajskem je rezultat brisa navadno razpoložljiv že istega dne. Na Kitajskem pa sem moral opraviti še dodaten bris, na koncu karantene pa me čaka še zadnji test. Šele takrat bom lahko prost. Moram tudi priznati, da mi je bilo na Švedskem pred odhodom nerodno, saj nihče ni nosil maske, tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Masko sem nosil samo jaz, tako da sem bil celo smešen, ker sem bil edini, ki sem si prekrival nos in usta. Tako sem se pač navadil. Zaradi tega me skoraj moti, če grem ven brez maske.

Ko sva si dopisovala po Whatsappu pred pogovorom, sem vas vprašal, ali so razmere na Kitajskem zdaj skoraj normalne. Povedali ste mi, da lahko kar odpišem besedo skoraj.

Kitajska v bistvu nima več primerov okužbe. To je dejstvo. Nismo več v obdobju, ko smo lahko mislili, da Kitajska laže glede številk. Od začetka pandemije je imela Kitajska skupno toliko primerov, kot jih ima zdaj Evropa dnevno. Potem ko jim je problem, s katerim se zdaj ukvarja cel svet, januarja dobesedno počil iz rok, se ga je Kitajska lotila zelo resno