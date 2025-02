Med opravljanjem dela v gozdiču se je poškodovala

Gorski reševalci postaje Videm – Gumin so danes popoldne posredovali v Porčinju v zahodni Benečiji na območju občine Ahten, kjer se je v gozdiču poškodovala 61-letna ženska iz okolice Čedada. Medtem ko je z možem na svojih zemljiščih opravljala vzdrževalna, je padla in se poškodovala. Močno se je udarila v nogo in dobila več odrgnin po glavi. Na kraj so poleg štirih gorskih reševalcev prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118. Položili so jo na vakuumsko blazino in jo naložili na nosila. Prenesli so jo do reševalnega vozila in jo nato z njim prepeljali v bolnišnico. Zdravniki domnevajo, da je utrpela domnevni zlom noge.