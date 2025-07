Med prakso se je hudo poškodoval

V kraju Maron di Brugnera na Pordenonskem se je med opravljanjem poletne prakse v avtomehanični delavnici huje poškodoval še ne 17-letni dijak, ki obiskuje tamkajšnji tehniški zavod. Mladenič je padel s podesta v delavnici, kjer popravljajo industrijska vozila, tudi tista z nosilnostjo nad 3,5 ton.

Fant je pri padcu utrpel poškodbo glave in prsnega koša. Na kraju so ga najprej oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Videm. Po zadnjih informacijah naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Na kraju nesreče so posredovali karabinjerji iz Sacileja in delovni inšpektorji, k preiskujejo vzroke nesreče na delu.